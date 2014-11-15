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Уже два года в Петербурге фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха
Сегодня, 21:30
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Уже два года в Петербурге фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха

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Значение пяти элементов в воздухе повышено: взвешенных веществ, озона, аммиака, диоксида азота и формальдегида.

Уже два года в Петербурге фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом 26 сентября рассказали в ЗакСе города, где прошло заседание комиссии по экологии. 

Как рассказал глава комитета по природопользованию Иван Серебрицкий, качество атмосферного воздуха в Петербурге контролируется двумя системами мониторинга: городской автоматизированной и системой от российской гидрометеорологической службы. Сейчас в городе работает 25 автоматических станций и три передвижные лаборатории. 

Значение пяти элементов в воздухе повышено: взвешенных веществ, озона, аммиака, диоксида азота и формальдегида. Основные загрязнители — предприятия промышленности и автотранспорт. Серебрицкий сообщил, что снижать уровень загрязнения можно с помощью расширения дорог, оптимизации транспортных потоков, создания развязок и увеличения площади зелёных насаждений.

Сейчас в городе разрабатывают систему мониторинга воздуха с оценкой влияния загрязнения на здоровье населения. Власти планируют закупить современные автоматические станции мониторинга воздуха и передвижные лаборатории.

Фото: Piter.tv
 

Теги: воздух, загрязнение, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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