Значение пяти элементов в воздухе повышено: взвешенных веществ, озона, аммиака, диоксида азота и формальдегида.

Уже два года в Петербурге фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом 26 сентября рассказали в ЗакСе города, где прошло заседание комиссии по экологии.

Как рассказал глава комитета по природопользованию Иван Серебрицкий, качество атмосферного воздуха в Петербурге контролируется двумя системами мониторинга: городской автоматизированной и системой от российской гидрометеорологической службы. Сейчас в городе работает 25 автоматических станций и три передвижные лаборатории.

Значение пяти элементов в воздухе повышено: взвешенных веществ, озона, аммиака, диоксида азота и формальдегида. Основные загрязнители — предприятия промышленности и автотранспорт. Серебрицкий сообщил, что снижать уровень загрязнения можно с помощью расширения дорог, оптимизации транспортных потоков, создания развязок и увеличения площади зелёных насаждений.

Сейчас в городе разрабатывают систему мониторинга воздуха с оценкой влияния загрязнения на здоровье населения. Власти планируют закупить современные автоматические станции мониторинга воздуха и передвижные лаборатории.

Фото: Piter.tv

