Женщину пытались изнасиловать во время уборки квартиры в Петербурге

Подозреваемый нигде не работает и не имеет регистрации в Петербурге и области.

Вечером 24 марта в квартире на улице Невзоровой гражданку Узбекистана пытался изнасиловать её дальний знакомый. По данным Piter.TV, женщина приехала в Петербург для работы, она занимается уборкой квартир.

Женщина обратилась в травмпункт с колотой рано кисти, укушенной раной правой щеки, с ссадиной передней брюшной стенки. В этот вечер её пытался изнасиловать её земляк.

Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана, который нигде не работает и не имеет регистрации в Петербурге или Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного делаю.

В Петербурге раскрыли изнасилование 14-летней давности.

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