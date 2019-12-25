Уволен полицейский, устроивший погром на 803-м УИКе в Кировском районе

Приказ об увольнении подписан начальником ГУ МВД по городу и области.

В Петербурге уволили майора полиции Михаила Федорова, устроившего погром на 803-м УИКе в Кировском районе во время выборов. Как сообщает "Фонтанка", приказ об увольнении подписал начальник ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин.

Инцидент произошел вечером 19 сентября. Член участковой избирательной комиссии Георгий Хорошев после официального завершения выборов открыл сейф. Он достал все сейф-пакеты и разорвал их. Позже к коллеге присоединился председатель УИКа Михаил Федоров, который сломал ящик для голосования и вытряхнул из него все бюллетени. Им грозит ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии).

В понедельник, 20 сентября, стало известно, что результаты голосования в УИК 803 признали недействительными.

Фото: Piter.tv