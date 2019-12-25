Утром в среду Петербург сковали шестибалльные пробки

В некоторых районах города движению автомобилей мешают ДТП.

Утром в среду, 9 сентября, Петербург погрузился в традиционные автомобильные пробки. Сервис Яндекс.Карты оценил заторы на дорогах в шесть баллов.

Желтым цветом замедленного движения транспорта отмечены почти все центральные дороги и часть Васильевского острова. В пределах последнего тяжелее всего двигаться машинам по Среднему проспекту, Кадетской линии, 8-9 линиям и набережной Макарова. Загруженной выглядит также Уральская улица, а на Университетской набережной местами появляются красные участки, где пробки перерастают в особенно долгие.

В центре города перегружены Московский проспект, Садовая улица, часть Невского проспекта за метро "Площадь Восстания", а также части Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Движение по одной полосе Литейного моста и Арсенальной набережной осложнилось несколькими ДТП, дороги на карте здесь окрашены красным. На Петроградке как обычно проблемно рассасываются заторы на Каменноостровском проспекте, Большом проспекте и улице Куйбышева. Большая часть Петроградской стороны окрасилась в желтый цвет.

Движению на Приморском проспекте мешает утреннее ДТП, плохо движутся машины по Индустриальному, Коломяжскому и Большому Сампсониевскому проспектам, проспекту Испытателей и части Приморского проспекта. Также с утра погрузился в пробку Гражданский проспект и часть Шафировского проспекта ближе к КАД.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе "Ауди" насмерть сбила пешехода.

Фото: скриншот Яндекс.Карты