Утром в Петербурге зафиксированы семибалльные пробки

Автолюбители в Северной столицы ожидают своей очереди на проезд.

С раннего утра в Петербурге наблюдаются серьезные заторы на дорогах. К девяти часам зафиксированы пробки в семь баллов.

Самые “проблемные” участки наблюдаются на севере города. На проспектах Энгельса и Большом Сампсониевском водители стоят около четырех километров дороги. Также тяжело проехать через Скобелевский проспект и Кантемировскую улицу.

Чуть хуже ситуация разворачивается на Приморском шоссе. Там машины стоят 4,3 километра. Пробка начинается от Яхтенной улицы до Академика Шиманского.

Центр Петербурга “стоит” в районе мостов. Затруднено движение у Тучкова моста и в сторону Васильевского острова.