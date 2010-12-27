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Утром в Петербурге зафиксированы семибалльные пробки
Сегодня, 10:05
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lesjasap
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Утром в Петербурге зафиксированы семибалльные пробки

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Автолюбители в Северной столицы ожидают своей очереди на проезд.

 С раннего утра в Петербурге наблюдаются серьезные заторы на дорогах. К девяти часам зафиксированы пробки в семь баллов.

Самые “проблемные” участки наблюдаются на севере города. На проспектах Энгельса и Большом Сампсониевском водители стоят около четырех километров дороги. Также тяжело проехать через Скобелевский проспект и Кантемировскую улицу. 
 
Чуть хуже ситуация разворачивается на Приморском шоссе. Там машины стоят 4,3 километра. Пробка начинается от Яхтенной улицы до Академика Шиманского. 
 
Центр Петербурга “стоит” в районе мостов. Затруднено движение у Тучкова моста и в сторону Васильевского острова. 
Теги: дорожное движение , пробки , транспортный затор
Категории: Новости СПб

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