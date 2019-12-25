Утром в Петербурге автомобильные пробки составили 3 балла

В Петербурге утром 2 июня почти все дороги светятся "зеленым". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе в 9 утра составили 3 балла. По большей степени пробки образуются из-за ремонта дорог. При этом через пару часов пробки снова достигнут двух баллов.
Небольшие заторы зафиксированы на набережной Обводного канала возле одноименной станции метро и у Балтийского вокзала. Пробки есть у Финляндского вокзала, на Свердловской и Дворцовой набережных, около площади Восстания.
Также водители с утра стояли на ЗСД в районе улицы Оптиков, у метро "Площадь Мужества", на Университетской набережной и Каменноостровском проспекте.
Фото: Яндекс.Пробки
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