Утром в Петербурге автомобильные пробки составили 3 балла

В основном они образовались из-за ремонта.

В Петербурге утром 2 июня почти все дороги светятся "зеленым". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе в 9 утра составили 3 балла. По большей степени пробки образуются из-за ремонта дорог. При этом через пару часов пробки снова достигнут двух баллов.

Небольшие заторы зафиксированы на набережной Обводного канала возле одноименной станции метро и у Балтийского вокзала. Пробки есть у Финляндского вокзала, на Свердловской и Дворцовой набережных, около площади Восстания.

Также водители с утра стояли на ЗСД в районе улицы Оптиков, у метро "Площадь Мужества", на Университетской набережной и Каменноостровском проспекте.

Фото: Яндекс.Пробки