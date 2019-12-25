Водитель легковушки уснул за рулем и съехал в кювет в Ленобласти

Автомобилист получил ссадины и ушибы.

Утром 7 июля в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. При выезде с Никольского в Отрадное, в СНТ "Белая дача", в кювет съехала машина, а после загорелась. В сети появились фотографии с места происшествия.

Об аварии в 06:05 сообщила женщина, которая проезжала мимо. Находившийся вместе с ней мужчина увидел горящее авто и остановился, чтобы узнать есть ли пострадавшие.

Оказалось, что ссадины и ушибы получил водитель. Он уснул за рулем и съехал в кювет. В результате машина загорелась. На место происшествия приехали медики, однако пострадавший отказался от госпитализации. Пожар тушили два расчета Никольской пожарной части №111.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе "Нарва" погиб пассажир "Рено Дастер".

Фото: ВКонтакте / ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ