На утреннюю расчистку Петербурга от снега вышли 800 машин

Комитет по благоустройству готовится бросить еще больше сил на уборку в связи с прогнозом погоды.

Минувшей ночью Петербург расчищали от снега свыше 900 единиц дорожной техники, а после пересменки, произошедшей раньше обычного из-за непогоды, утром на работу вышли 833 уборочные машины и 1257 дворников. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Отмечается, что за прошедшие сутки с городских дорог вывезли более 2 тысяч кубометров снега, а для борьбы с гололедицей использовали 577 м3 солевого раствора и 1,4 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Тем временем, на Петербург надвигается циклон "Шанталь". В связи с прогнозом дорожные предприятия заранее увеличили количество техники и людей, силы которых бросят на уборку дорог. Особенно тщательно вычищают территории у станций метро, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, а также тротуаров и перекрестков. Снег может идти целый день, дежурная служба комблага готова круглосуточно принимать звонки от горожан по уборке подведомственных территорий. Заявки принимаются по телефону 314-60-13.

Фото: Piter.TV