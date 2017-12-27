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Ночью на улице Доблести горела иномарка, а на Малой Карпатской - гараж

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В двух районах Петербурга в ночное время спасатели тушили пожары.

Около половины одиннадцатого вечера 18 января на Малой Карпатской улице горел гараж. Очевидцы сообщают, что имущество других владельцев-автомобилистов не пострадало. Правоохранительные органы не обнаружили признаков специального поджога. 
 
 
Отмечается, что огонь удалось быстро потушить приехавшим на место спасателям. Из-за того, что конструкция состоит из металла, помещение пришлось долго охлаждать. 
 
 
Еще одно ночное возгорание произошло на улице Доблести у дома номер 28. Там огонь “проник” в иномарку. Информации о том, был ли этого поджог или машина воспламенилась от технической неполадки - нет. Пожарные потушили "Хонду" к четырем утра. Автомобиль полностью сгорел.
 
 
Спасатели ночью тушили еще две машины, на этот раз в Калининском районе города. По улице Черкасова горели “УАЗ” и “Лада”. Обе машины стояли припаркованными у дома номер шесть. У первого авто выгорел моторный отсек, у второго - обгорели детали кузова.
 
Сообщается, что пострадавших во всех случаях нет.
 
Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
Теги: автомобиль , возгорание , гараж , иномарка , калининский район , красносельский район , малая карпатская улица , огонь , пожар , улица доблести , фрунзенский район
Категории: Новости СПб

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