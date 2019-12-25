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На Московском проспекте Ford Fusion сбил молодого человека на "зебре"
Сегодня, 8:45
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Alena_Zinovieva

На Московском проспекте Ford Fusion сбил молодого человека на "зебре"

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Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Утром 22 сентября в Московском районе Петербурга произошло ДТП. Возле дома №186 на Московском проспекте Ford Fusion сбил молодого человека 2000 года рождения. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

За рулем иномарки находился мужчина 1976 года рождения. Он совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого перехода.

В результате ДТП потерпевший получил серьезные травмы, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист.

Фото: Piter.TV

Теги: ford fusion, авария, наезд на пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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