На Московском проспекте Ford Fusion сбил молодого человека на "зебре"

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Утром 22 сентября в Московском районе Петербурга произошло ДТП. Возле дома №186 на Московском проспекте Ford Fusion сбил молодого человека 2000 года рождения. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

За рулем иномарки находился мужчина 1976 года рождения. Он совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого перехода.

В результате ДТП потерпевший получил серьезные травмы, его увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что из-за столкновения двух авто в Выборгском районе пострадал велосипедист.

Фото: Piter.TV