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Утро для автомобилистов Петербурга началось с пятибалльных пробок
Сегодня, 9:23
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lesjasap
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Утро для автомобилистов Петербурга началось с пятибалльных пробок

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Утренние автомобильные пробки в Петербурге достигают пяти баллов.

Утром на Мурманском шоссе произошло сразу несколько аварий, в результате которого петербургские водители встали в четырех километровую пробку. Об том сообщает сервис “Яндекс. Пробки”. Аналитический центр оценивает такую ситуацию по пятибалльной шкале. 
 
Начало транспортного затора наблюдается около Разметелево и заканчивается у автомобильной заправки “ПТК”. Также в пробке стоят водители, которые продвигаются на  проспекте Энгельса от Гданьской улицы до Ланского шоссе. Средняя скорость автомобилей составляет пять километров в час. 
 
Еще один “стоячий” участок - Выборгской набережной. Там автомобилисты тяжело передвигаются от Беловодского переулка до Литейного моста. Средняя скорость - семь километров в час. 
 
Небольшие затруднения наблюдаются на Каменоостровском проспекте и набережной Кутузова. 
Теги: пробки , транспорт , утренние пробки , утро
Категории: Новости СПб

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