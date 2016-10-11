Утро для автомобилистов Петербурга началось с пятибалльных пробок

Утренние автомобильные пробки в Петербурге достигают пяти баллов.

Утром на Мурманском шоссе произошло сразу несколько аварий, в результате которого петербургские водители встали в четырех километровую пробку. Об том сообщает сервис “Яндекс. Пробки”. Аналитический центр оценивает такую ситуацию по пятибалльной шкале.

Начало транспортного затора наблюдается около Разметелево и заканчивается у автомобильной заправки “ПТК”. Также в пробке стоят водители, которые продвигаются на проспекте Энгельса от Гданьской улицы до Ланского шоссе. Средняя скорость автомобилей составляет пять километров в час.

Еще один “стоячий” участок - Выборгской набережной. Там автомобилисты тяжело передвигаются от Беловодского переулка до Литейного моста. Средняя скорость - семь километров в час.

Небольшие затруднения наблюдаются на Каменоостровском проспекте и набережной Кутузова.