Петербуржцам пришлось постоять в длинных пробках на КАД утром в четверг

Заторы оценивались в 7 баллов.

Утром в четверг, 2 сентября, петербуржцам пришлось постоять в длинных пробках. Судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог составила 7 баллов. Многие из них окрасились в "красный".

Большой затор появился Дворцовом мосту и мосту Александра Невского. Несладко пришлось водителям у станции метро "Горьковская", Заневском проспекте, проспекте Стачек и Московском шоссе. Встали петербуржцы и у станции метро "Московские ворота", "Черная речка", "Нарвская". Помимо этого "красным" окрасились дороги у Ладожского и Финляндского вокзалов, проспекты Косыгина, Индустриальный, Ириновский, Маршала Блюхера и Шафировский. Также пробки заметили на Парашютной улице и Выборгском шоссе, Октябрьской набережной, Софийской улице и Советском проспекте.

На момент публикации статьи "Яндекс" оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов. К пяти часам вечера прогнозируются 7-балльные пробки.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"