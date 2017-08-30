Утопленника в синих плавках достали из залива в Курортном районе

Во вторник, 29 августа, в Курортном районе нашли утопленника. Около дома 280 на Приморском шоссе около половины двенадцатого дня увидели тело. О находке сообщили в полицию. Погибший всплыл в 40 метрах от берега.
Когда пострадавшего вытащили на берег, удалось немного узнать о нем. Оказалось, что на вид ему 35-40. При этом ничего кроме синих трусов на нем не было. Разумеется, никаких документов тоже.
Сообщений о исчезновении пловцов в последнее время не поступало. Поэтому установить личность погибшего пока не удается. Тело направили в морг. Специалисты определят причину его смерти. Проводится проверка.