Утопленника в синих плавках достали из залива в Курортном районе

В районе одного из домов на Приморском шоссе в заливе нашли тело. В 40 метрах от берега выловили труп мужчины в синих плавках.

Во вторник, 29 августа, в Курортном районе нашли утопленника. Около дома 280 на Приморском шоссе около половины двенадцатого дня увидели тело. О находке сообщили в полицию. Погибший всплыл в 40 метрах от берега.

Когда пострадавшего вытащили на берег, удалось немного узнать о нем. Оказалось, что на вид ему 35-40. При этом ничего кроме синих трусов на нем не было. Разумеется, никаких документов тоже.

Сообщений о исчезновении пловцов в последнее время не поступало. Поэтому установить личность погибшего пока не удается. Тело направили в морг. Специалисты определят причину его смерти. Проводится проверка.