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Нейросеть выявила свыше 6 тыс. нарушений при уборке дворов в Петербурге
Сегодня, 12:15
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Нейросеть выявила свыше 6 тыс. нарушений при уборке дворов в Петербурге

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Ответственным за уборку отправлялись уведомления с фотографиями выявленных нарушений и с указанием сроков их устранения.

С начала февраля в Петербурге сотрудники Государственной Административно-Технической Инспекции (ГАТИ) приступили к использованию нейросетевых технологий для анализа видеопотока с городских камер. За это время искусственный интеллект выявил 6442 случая нарушения правил благоустройства дворов, из которых 6424 были успешно устранены.

Как сообщила пресс-служба инспекции, основными проблемами являлись неубранный снег и переполненные контейнеры для сбора отходов.

Ответственным за уборку отправлялись уведомления с фотографиями выявленных нарушений и с указанием сроков их устранения. Система контролировала выполнение заданий, например, уборку снега, и отмечала их выполнение.

Ранее мы сообщили о том, что на пересечении Псковской и Мясной улиц приведут в порядок сквер.

Фото: ГАТИ

 

 

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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