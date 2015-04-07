Успение Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника, значение Успенского поста

В этом материале Piter.TV расскажет о празднике православных христиан.

Когда празднуется Успение Пресвятой Богородицы?

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение Пресвятой Богородицы 28 августа (15 августа по старому стилю). В этом материале Piter.TV расскажет об истории и традициях праздника, а также о значении Успенского поста.

Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относят к числу двунадесятых православных праздников, которые тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы. Большинство историков полагают, что этот особый день установлен византийским императором Маврикием в конце VI века в память о смерти Богородицы. Скорее всего, до этого времени Успение было поместным, то есть не общецерковным праздником.

Как умерла Богородица: предание

Последние годы своей жизни Богородица проживала в Иерусалиме. Однажды во время молитвы к ней явился архангел Гавриил и сказал ей, что через три дня она "отойдет ко Христу Богу". Простившись со всеми близкими и распорядившись своим имуществом Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал свет Божественной славы, который привел всех присутствующих в ужас. Они увидели, как открылась кровля горницы, и с небес начала нисходить слава Господня. К Пречистой Своей Матери в окружении многочисленных ангелов и архангелов приближался сам Христос. После этого Дева Мария скончалась. Апостолы отнесли Богородицу в гробницу и похоронили ее рядом с родителями Иоакимом и Анной и супругом Иосифом Обручником.

Сразу после погребения тело матери Христоса вознеслось на небо и попало в рай. Согласно "Житию святых святителя" Димитрия Ростовского в этот же день апостолам явилась Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: "Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни".

Традиции праздника

У Успения, как и у всех церковных праздников, есть традиции. Например, в этот день принято посетить храм и освятить там хлеб. Во время торжества он должен стать главным блюдом на праздничном столе.

В этот день верующие советуют привести свои дела в порядок, постараться решить служебные вопросы и расквитаться с домашними хлопотами. Работать (особенно на благо ближнего) в этот день не возбраняется. Впрочем, в некоторых западных странах, в частности, Испании, Германии, Франции и Австрии, Вознесение Марии (то же самое Успение) является выходным днем.

Значение Успенского поста

Успенский пост по своей строгости можно сравнить с Великим. В период с 14 по 27 августа верующим нельзя есть животную пищу и молочные продукты. Блюда из рыбы могут появится на столе только 19 августа, в праздник Преображения Господня.

Стоит отметить, что главный смысл Успенского поста совсем не в том, чтобы ограничить себя в еде. В первую очередь человек должен посвятить себя молитве и осмыслению подвига Богородицы. Напомним, Дева Мария смиренно приняла свою долю и повиновалась решению Господа.

Если 28 августа выпадает на среду или пятницу, то разговение переносится на следующий день. Если же Успение выпадает на другие дни, то о посте можно на время забыть.

Фото: Википедия

Видео: YouTube / tvsoyuz