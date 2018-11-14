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Ушел из жизни первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
Сегодня, 20:46
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KaterinaKono13

Ушел из жизни первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

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Информация об этом трагическом событии для всех поклонников творчества музыканта появилась на страничке в Facebook барабанщика Роджера Тейлора.

Не стало Майка Гроуза, первого басиста легендарной британской рок-группы Queen. Информация об этом трагическом событии для всех поклонников творчества музыканта появилась на страничке в Facebook барабанщика Роджера Тейлора, сообщает сетевое издание "rg.ru".

Очень грустная новость о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals. Он всегда звучал мощно. Покойся с миром.

написал в своем сообщении Тейлор

Гроуз играл в Queen недолго - в 1970-м он пришел в группу и покинул её в том же году.

Близкие и родные, а также миллионы преданный фанатов скорбят по любимому музыканту. В скоро состоится церемония прощания.

Источник: сетевое издание "rg.ru"

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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