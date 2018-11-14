Ушел из жизни первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Информация об этом трагическом событии для всех поклонников творчества музыканта появилась на страничке в Facebook барабанщика Роджера Тейлора.

Не стало Майка Гроуза, первого басиста легендарной британской рок-группы Queen. Информация об этом трагическом событии для всех поклонников творчества музыканта появилась на страничке в Facebook барабанщика Роджера Тейлора, сообщает сетевое издание "rg.ru".

Очень грустная новость о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals. Он всегда звучал мощно. Покойся с миром. написал в своем сообщении Тейлор

Гроуз играл в Queen недолго - в 1970-м он пришел в группу и покинул её в том же году.

Близкие и родные, а также миллионы преданный фанатов скорбят по любимому музыканту. В скоро состоится церемония прощания.

Источник: сетевое издание "rg.ru"