Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Он был членом Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.

Андрей Александрович работал в газетах "Смена", "Санкт-Петербургские ведомости", "Вести", а также в петербургском отделении ИТАР-ТАСС. Был первым заместителем главного редактора "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" и шеф-редактором газеты "Невское время".

В 2015 году он переехал в Москву и вскоре стал шеф-редактором интернет-издания "Русская планета", позднее работал редактором сайта "Парламентской газеты".

Информация о месте и времени прощания с журналистом будет сообщена позже.

Фото: spbsj.ru