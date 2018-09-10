Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Накануне, 12 мая, скончался журналист Андрей Петров. Об этом сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти на своем официальном сайте.
Андрей Александрович работал в газетах "Смена", "Санкт-Петербургские ведомости", "Вести", а также в петербургском отделении ИТАР-ТАСС. Был первым заместителем главного редактора "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" и шеф-редактором газеты "Невское время".
В 2015 году он переехал в Москву и вскоре стал шеф-редактором интернет-издания "Русская планета", позднее работал редактором сайта "Парламентской газеты".
Информация о месте и времени прощания с журналистом будет сообщена позже.
Фото: spbsj.ru
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