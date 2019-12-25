Ушел из жизни бывший прокурор Ленинграда Дмитрий Веревкин

Он более 37 лет прослужил в прокуратуре.

На 88 году жизни 13 июля скончался бывший прокурор Ленинграда Дмитрий Веревкин. Он более 37 лет прослужил в прокуратуре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 1956 году, после окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий Веревкин поступил на службу в прокуратуру Ленинграда, пройдя путь от стажёра и помощника прокурора Колпинского района. В разные годы он был прокурором Фрунзенского, Выборгского и Московского районов, прокурором г. Ленинграда. В 1994 году он вышел на пенсию.

Дмитрий Веревкин являлся жителем блокадного Ленинграда. Его труд отмечен медалями "Ветеран труда" и "Ветеран прокуратуры", медалью Руденко, престижной профессиональной наградой – нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры" и знаком отличия "За верность закону" 1 степени.

Отпевание состоится 17 июля в 13:00 в Соборе на территории Воскресенского Новодевичьего женского монастыря по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 100. Похороны состоятся на кладбище монастыря после отпевания. Автобус для желающих проститься будет отправляться в 12:00 от прокуратуры города (г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 2/9).

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