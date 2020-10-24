Петербургские специалисты вернули в дикую природу ушастую сову и болотного луня

Памятник природы "Комаровский берег" — одна из семнадцати особо охраняемых природных территорий Петербурга.

В памятнике природы "Комаровский берег", который расположен у побережья Финского залива вдоль Приморского шоссе, выпустили птиц и провели экскурсию по заповедной территории.

В естественную среду обитания вернулись 7 птиц: 5 особей пустельги, 1 болотный лунь, 1 ушастая сова, сообщили в официальном Telegram-канале rомитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Птицы уже прошли лечение и реабилитацию после полученных травм. Они отправятся в более южные регионы.

Ранее Piter.TV сообщал, что пума Синди из Ленинградского зоопарка показала субботний дзен и бьюти-практики.

Фото: Telegram-канал rомитета по природопользованию Санкт-Петербурга