Смольный приглашает волонтеров убраться на Комаровском берегу

При себе необходимо иметь многоразовую маску.

В эти выходные, 24 октября, на берегу Финского залива состоится масштабная экологическая акция "Вода России". Ее участники будут приводить в порядок памятник природы "Комаровский берег".

Комитет по природопользованию Петербурга и Экологический волонтерский центр приглашают добровольцев принять участие в акции. Сбор участников состоится в 10:50 у станции метро "Беговая", откуда будет организован бесплатный трансфер.

Волонтеров обеспечат необходимым инвентарем, перчатками и мешками. При себе рекомендуется иметь теплую одежду, которую не жалко испачкать, и многоразовую маску.

Ранее в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото: pixabay.com