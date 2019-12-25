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Смольный приглашает волонтеров убраться на Комаровском берегу
Сегодня, 13:37
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nadezhda_sib

Смольный приглашает волонтеров убраться на Комаровском берегу

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При себе необходимо иметь многоразовую маску.

В эти выходные, 24 октября, на берегу Финского залива состоится масштабная экологическая акция "Вода России". Ее участники будут приводить в порядок памятник природы "Комаровский берег".

Комитет по природопользованию Петербурга и Экологический волонтерский центр приглашают добровольцев принять участие в акции. Сбор участников состоится в 10:50 у станции метро "Беговая", откуда будет организован бесплатный трансфер.

Волонтеров обеспечат необходимым инвентарем, перчатками и мешками. При себе рекомендуется иметь теплую одежду, которую не жалко испачкать, и многоразовую маску. 

Ранее в Петербурге обсудили будущее волонтеров-экологов в России.

Фото: pixabay.com

Теги: комаровский берег, финский залив, эколония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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