Руководство сгоревшего автоцентра "Рольф Хендай" оценило ущерб в 10 млн рублей

В огне автоцентр на Савушкина лишился 10 миллионов рублей.

Специалисты подсчитали ущерб, причиненный автоцентру "Хендай " на Савушкина, пострадавшему от пожара. В общей сложности владельцы заведения лишились 10 миллионов рублей. Именно столько уйдет на восстановление конструкций. Отметим, что реализуемые машины не пострадали.

Напомним, что о пожаре в Приморском районе стало известно около 15 часов дня 28 марта. По адресу Савушкина, 103 вспыхнул склад автозапчастей. Как сообщают сотрудники МЧС, выгорело более 500 квадратных метров площади на территории в полторы тысячи. Огонь сначала захватил помещение на втором этаже здания. Пожарным удалось справиться с ликвидацией аварии около 23 часов вечера, хотя локализовали пламя уже к 16 часам. В ходе операции было выведено 14 человек персонала автоцентра. Жертв и пострадавших нет.

На месте инцидента были задействованы 75 человек личного состава МЧС, 17 единиц спецтехники и 31 представитель полиции.

Видео: Piter.tv

