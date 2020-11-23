Усадьбу семьи Александра Блока признали объектом культурного наследия

Загородную усадьбу и картонную фабрику семьи поэта Александра Блока признали объектами культурного наследия. Приказ подписал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Усадьба семьи Александра Блока находится в деревне Хревицы Волосовского района Ленобласти. Она принадлежала одному из сыновей прадеда поэта — Ивану Леонтьевичу Блоку.
На территории усадьбы находятся дом с флигелем и амбаром, мельница, конюшня, фабрика картона. Также на 16 га сохранились липы, клены и пруды.
В Тихвине в доме-музее Римского-Корсакова завершается реставрация.
Фото: lentravel.ru
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