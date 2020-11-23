Усадьбу семьи Александра Блока признали объектом культурного наследия

Усадьба семьи Александра Блока находится в деревне Хревицы Волосовского района Ленобласти.

Загородную усадьбу и картонную фабрику семьи поэта Александра Блока признали объектами культурного наследия. Приказ подписал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Усадьба семьи Александра Блока находится в деревне Хревицы Волосовского района Ленобласти. Она принадлежала одному из сыновей прадеда поэта — Ивану Леонтьевичу Блоку.

На территории усадьбы находятся дом с флигелем и амбаром, мельница, конюшня, фабрика картона. Также на 16 га сохранились липы, клены и пруды.

В Тихвине в доме-музее Римского-Корсакова завершается реставрация.

Фото: lentravel.ru