Уроженцы Средней Азии "прописали" в Петербурге более 700 человек

В отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД задержали двух уроженцев Средней Азии. Они подозреваются в незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Позже выяснили, что задержанные, в возрасте 21 и 22 года, "получали от мигрантов деньги за оформление необходимых для пребывания на территории России документов. Затем, не осведомляя иностранных граждан, вносили в бланки ложные сведения о месте их пребывания, заверяя поддельной печатью. Такие документы получили более 750 человек", - уточняют в ведомстве.

Следственное управление УМВД России по Приморскому району Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции".

На данный момент фигуранты дело находятся под арестом. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Фото: Piter.TV