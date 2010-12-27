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В Петербурге возможно наводнение из-за высокого уровня воды в Неве
Сегодня, 10:58
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Shdaria
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В Петербурге возможно наводнение из-за высокого уровня воды в Неве

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В Петербурге повышенный уровень воды в Неве.

Из-за погодных условий в Петербурге закрыта дамба, в связи с этим уровень воды в Неве считается выше нормы.

Утром у поста измерений "Горный" на Васильевском острове фиксировали 104 см выше ординара. Такие же показатели отмечались и возле дамбы. Данная отметка не считается критической. Отмечается, что пир подобном показателе не приводят в действие защитное сооружение. К этому прибегают, если вода поднялась до уровня 161 сантиметр выше ординара.

Однако 12 декабря вечером в Петербурге все таки было решено остановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру и закрыть дамбу из-за возможного наводнения. 

 
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Категории: Картина дня Происшествия Лента новостей Новости СПб

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