В Петербурге возможно наводнение из-за высокого уровня воды в Неве

В Петербурге повышенный уровень воды в Неве.

Из-за погодных условий в Петербурге закрыта дамба, в связи с этим уровень воды в Неве считается выше нормы.

Утром у поста измерений "Горный" на Васильевском острове фиксировали 104 см выше ординара. Такие же показатели отмечались и возле дамбы. Данная отметка не считается критической. Отмечается, что пир подобном показателе не приводят в действие защитное сооружение. К этому прибегают, если вода поднялась до уровня 161 сантиметр выше ординара.

Однако 12 декабря вечером в Петербурге все таки было решено остановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру и закрыть дамбу из-за возможного наводнения.