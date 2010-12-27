Уровень воды в Неве поднимается к критическим значениям

В Петербурге из-за сильного ветра в Неве продолжает прибывать вода. Однако, пока дамбу закрывать не собираются. Об этом сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.
Специалисты следят за уровнем воды в Неве и Финском заливе. Решение о закрытии дамбы будет принято после того, как уровень воды достигнет критических отметок. На данный момент вода поднялась на 80 сантиметров.
Наводнением считается показатель плюс 160 см от нормы.
В районе 19:00 часов 12 октября уровень воды в Неве поднялся до 121 сантиметра.
Фото: Pixabay
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