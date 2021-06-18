Ургант сыграл Сергея Довлатова

Шоу "Вечерний Ургант" приедет в Петербург на несколько дней и покажет культурную столицу глазами ленинградцев. Иван Ургант на своей странице в Instagram опубликовал анонс.
В видеоролике Дмитрий Хрусталев в образе поэта Иосифа Бродского зачитал стихи с кошкой на руках, Иван Ургант сыграл писателя Сергея Довлатова, а Александр Гудков предстал в образе Анны Ахматовой. Мотивом ролика послужили известные снимки писателей и поэтов, которые узнает каждый.
Фото: livelib.ru, открытые источники
Видео: @urgantcom / Instagram
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