Ургант сыграл Сергея Довлатова

Шоу "Вечерний Ургант" пройдет в Петербурге с 21 по 25 июня.

Шоу "Вечерний Ургант" приедет в Петербург на несколько дней и покажет культурную столицу глазами ленинградцев. Иван Ургант на своей странице в Instagram опубликовал анонс.

В видеоролике Дмитрий Хрусталев в образе поэта Иосифа Бродского зачитал стихи с кошкой на руках, Иван Ургант сыграл писателя Сергея Довлатова, а Александр Гудков предстал в образе Анны Ахматовой. Мотивом ролика послужили известные снимки писателей и поэтов, которые узнает каждый.

Фото: livelib.ru, открытые источники

Видео: @urgantcom / Instagram