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Уральский депутат-извращенец установил камеру в туалете, чтобы подглядывать за женщинами
Сегодня, 16:52
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lesjasap
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Уральский депутат-извращенец установил камеру в туалете, чтобы подглядывать за женщинами

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В Свердловском области местный депутат в женской туалетной кабинке установил включенную "экшн"-камеру.

В Красноуфимске местный депутат-извращенец  установил камеру около женского туалета, чтобы подсматривать за женщинами. Это стало известно благодаря одной из сотрудниц, которая случайно обнаружила устройство в кабинке. Сотрудники быстро вычислили, кем была установлена “игрушка”.
 
Оказалось, что подглядывал за сотрудницами 37-летний депутат Андрей Мерзляков, который по совместительству является и директором МУП “Энергосервис”, в здании которого и было установлено видеонаблюдение. Мужчина лично занимался укреплением девайса. Прибор был закреплен рядом с унитазом в женской уборной. 
 
Следствие выяснило, что камера работала в автономном режиме. Сотрудники, занимавшиеся демонтажом “оборудования” отметили, что камера была направлена именно так, чтобы разглядеть интимные места.
 
Две женщины написали жалобы в полицию. Андрей Мерзляков пытался оправдаться тем, что хотел поймать “крота” в организации, но ответить на вопрос, почему он искал шпиона именно на унитазе, не смог. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Теги: депутат-извращнец , свердловская область , урал
Категории: Новости России

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