Уральский депутат-извращенец установил камеру в туалете, чтобы подглядывать за женщинами

В Свердловском области местный депутат в женской туалетной кабинке установил включенную "экшн"-камеру.

В Красноуфимске местный депутат-извращенец установил камеру около женского туалета, чтобы подсматривать за женщинами. Это стало известно благодаря одной из сотрудниц, которая случайно обнаружила устройство в кабинке. Сотрудники быстро вычислили, кем была установлена “игрушка”.

Оказалось, что подглядывал за сотрудницами 37-летний депутат Андрей Мерзляков, который по совместительству является и директором МУП “Энергосервис”, в здании которого и было установлено видеонаблюдение. Мужчина лично занимался укреплением девайса. Прибор был закреплен рядом с унитазом в женской уборной.

Следствие выяснило, что камера работала в автономном режиме. Сотрудники, занимавшиеся демонтажом “оборудования” отметили, что камера была направлена именно так, чтобы разглядеть интимные места.

Две женщины написали жалобы в полицию. Андрей Мерзляков пытался оправдаться тем, что хотел поймать “крота” в организации, но ответить на вопрос, почему он искал шпиона именно на унитазе, не смог. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за нарушение неприкосновенности частной жизни.