В Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили об отсутствии пострадавших в результате инцидента.

Ураганный ветер в Москве повалил строительные леса со стены Кремля. Доступ на Красную площадь временно ограничен.

Московский главк МЧС предупредил москвичей о ветре до 20 м/с до вечера пятницы. Бушующая стихия повредила один из мерлонов (зубцов) на стенах Кремля. В Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили об отсутствии пострадавших в результате инцидента. Начальник отдела по связям с прессой и общественностью Денис Симонов пояснил, что на участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы. На время они были приостановлены. Как только ураган закончится, рабочие продолжат реставрировать стену Кремля.

Ранее мы сообщили, что мэр Москвы считает, что нерабочие дни эффективнее QR-кодов.

Видео: Telegram / SHOT