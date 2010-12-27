Задержанного управленца "Балтийской Жемчужины" нашли мертвым в петле

Мошарин находился под домашним арестом.

Том-менеджер застройщика "Балтийская Жемчужина" был 13 мая найден мертвым. Как сообщает 47news, Вячеслава Мошарина нашли в петле.

Накануне управленца задержали по обвинению в получении взятки от подрядчика. С 8 мая он был помещен под домашний арест. В минувшую пятницу ему предъявили обвинение, однако адвокат Мошарина заявил, что у его клиента не наблюдалось никаких признаков подавленности.

Тело бизнесмена нашли в его квартире в доме по улице Адмирала Коновалова. У погибшего осталось трое маленьких детей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Мошарин получил два миллиона рублей от представителя компании, с которой ранее был заключен контракт на вывоз мусора со строек. Его задержали 3 мая сотрудники экономической полиции около одного из домов "Балтийской Жемчужины" с 1,8 млн рублей.