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Задержанного управленца "Балтийской Жемчужины" нашли мертвым в петле
Сегодня, 17:22
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nadiputintseva
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Задержанного управленца "Балтийской Жемчужины" нашли мертвым в петле

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Мошарин находился под домашним арестом.

Том-менеджер застройщика "Балтийская Жемчужина" был 13 мая найден мертвым. Как сообщает 47news, Вячеслава Мошарина нашли в петле.

Накануне управленца задержали по обвинению в получении взятки от подрядчика. С 8 мая он был помещен под домашний арест. В минувшую пятницу ему предъявили обвинение, однако адвокат Мошарина заявил, что у его клиента не наблюдалось никаких признаков подавленности.

Тело бизнесмена нашли в его квартире в доме по улице Адмирала Коновалова. У погибшего осталось трое маленьких детей. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Мошарин получил два миллиона рублей от представителя компании, с которой ранее был заключен контракт на вывоз мусора со строек. Его задержали 3 мая сотрудники экономической полиции около одного из домов "Балтийской Жемчужины" с 1,8 млн рублей.

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Теги: балтийская жемчужина , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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