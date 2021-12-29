Упавший с Биржевого моста рабочий попал в больницу

Мужчина проводил реконструкцию переправы.

Во время ремонтных работ c Биржевого моста упал рабочий. По информации Piter.tv, несчастный случай произошел сегодня, 13 февраля.

Пострадавшего 42-летнего мужчину госпитализировали. По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Рабочий рухнул с высоты 4 метра. На место случившегося прибыли сотрудники полиции, пожарные и МЧС.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга пообещал помочь жительнице Северной столицы, которая пострадала на Бали.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург