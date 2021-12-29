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Упавший с Биржевого моста рабочий попал в больницу
Сегодня, 15:47
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Упавший с Биржевого моста рабочий попал в больницу

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Мужчина проводил реконструкцию переправы.

Во время ремонтных работ c Биржевого моста упал рабочий. По информации Piter.tv, несчастный случай произошел сегодня, 13 февраля.

Пострадавшего 42-летнего мужчину госпитализировали. По предварительным данным, он получил черепно-мозговую травму и ушибы. 

Рабочий рухнул с высоты 4 метра. На место случившегося прибыли сотрудники полиции, пожарные и МЧС.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга пообещал помочь жительнице Северной столицы, которая пострадала на Бали.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: больница, рабочий упал с биржевого моста, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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