Падающее дерево ударило девушку на набережной Фонтанки

Пострадавшей диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

В субботу вечером, 30 мая, на 23-летнюю девушку, которая гуляла по набережной Фонтанки, упало дерево. Об этом рассказали специалисты АН "Оперативное прикрытие".

Дерево рухнуло в сквере у Петербургского университета путей сообщения. Ствол упал прямо на голову жительницы Веселого поселка. После этого пострадавшая обратилась в травмпункт. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы теменной области и грудной клетки.

Ранее мы писали, что еще три дерева за день упали на машины в разных районах города.

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