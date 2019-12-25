В Петербурге 4-летний мальчик сломал позвоночник, упав с горки на детской площадке

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 20 июля в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 4-летнего мальчика с множественными травмами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что мальчик упал с горки на детской площадке во дворе дома №20/3 на улице Белы Куна. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой лобной области слева, ушибом таза, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает мальчик, на учете не состоит. Мать безработная, отец – судовой столяр в ПАО "СФ Алмаз".

Ранее мы писали, что 7-летнего сына Стаса Пьехи госпитализировали после избиения в Рощино.

Фото: Piter.TV