Музей Победы впервые представил уникальные открытки блокадного Ленинграда

Цифровая выставка впервые представляет уникальную коллекцию почтовых карточек из фондов Музея Победы.

В среду, 26 января, в пресс-службе ФГБУК "Музей Победы" рассказали, что музей подготовил виртуальную выставку "Ленинград в открытках блокадного периода". Ее можно посмотреть на сайте музея.

На цифровой выставке впервые представят уникальную коллекцию почтовых карточек из фондов Музея Победы. Зрители увидят около 40 почтовых карточек с видами блокадного Ленинграда. По словам куратора выставки, специалиста специалист экспозиционно-выставочного отдела Музея Победы Анны Королевой, почтовые карточки выпускались многотысячными тиражами, над их оформлением трудились известные художники.

Так, например, онлайн-посетители познакомятся с работами Виктора Морозова, признанного мастера гравюры Анны Остроумовой-Лебедевой, художника Валентина Каменского и Николая Павлова.

Фото: ФГБУК "Музей Победы"