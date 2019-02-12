Утром в Индии во время пожара в бюджетном отеле погибли 17 человек

Среди погибших есть дети.

В индийском городе Дели рано утром 12 февраля случился страшный пожар в отеле. По предварительным данным, погибли 17 человек, в том числе женщины и дети. Об этом сообщает The Independent.

Огонь охватил весь верхний этаж бюджетного отеля Arpit Palace. Так как стены в отеле имеют деревянную отделку, то огонь быстро перешел и на другие этажи. Женщина с ребенком хотели спастись и выпрыгнули из окна, они погибли.

Огонь тушили четыре часа 25 пожарных машин. В больнице сейчас находятся четыре человека, еще 35 человек удалось вовремя эвакуировать. Причину пожара еще предстоит установить, по предварительным данным, пожар начался из-за незаконного использования газа.

Фото и видео: Twitter / TOIDelhi