Зеленский взял под личный контроль расследование пожара в отеле Одессы

В результате происшествия погибли восемь человек, десять пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование пожара, который произошел в одесском отеле "Токио Стар". Об этом он сообщил на странице своего Facebook.

Глава государства отметил, что отвечать за ЧП будут не только непосредственные виновники, но и владелец отеля.

Пожар в гостинице Одессы произошел в ночь на 17 августа. Огонь охватил площадь около 1 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли восемь человек, десять пострадали, из них четверо находятся в критическом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что в июле этого года должна была состояться проверка отеля, однако владелец не дал ее провести.

Ранее мы писали, что американский бизнесмен обвинил Порошенко в выведении не менее 8 млрд долларов из Украины.

Видео: YouTube / Зе!Президент