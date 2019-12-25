В петербургском отеле по запаху нашли тело постояльца-алкоголика

В последнее время мужчина много пил и вел маргинальный образ жизни.

В среду, 15 июля, администратор отеля на проспекте Большевиков наткнулась на труп постояльца, который уже начал издавать неприятные запахи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Умершим оказался уроженец Ленинграда 1965 года рождения. У него не было регистрации на территории РФ. Мужчина проживал в отеле с 21 января. Последний раз его видели живым 14 июля. Последние несколько месяцев постоялец злоупотреблял алкоголем и вел маргинальный образ жизни.

15 июля на втором этаже отеля, где находится номер 220, стал чувствоваться трупный запах. Когда открыли дверь, на полу нашли тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

По факту случившегося проводится проверка. К делу подключился Следственный комитет.

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Фото: pixabay.com