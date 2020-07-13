Умерла младшая дочь Нельсона Манделы

Зиндзи Мандела-Хлонгване было 59 лет.

Умерла младшая дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Об этом сообщили журналисты местного телеканала eNCA. Они сослались на информацию, предоставленную родственниками погибшей.

Зиндзи Мандела-Хлонгване являлась послом Южно-Африканской Республики в Дании. В МИД ЮАР отметили, что в течение дня предоставит подробности в связи с кончиной дипломата.

Напомним, что Зиндзи была одной из трех дочерей Манделы. Она занималась политикой и правозащитной деятельностью. Она также являлась автором нескольких сборников с собственной поэзией. С 2015 года женщина работала в должности посла ЮАР в Дании. Она находилась на посту до самой смерти.

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Видео: eNCA