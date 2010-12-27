Стало известно, от чего скончалась французская актриса Анна Вяземски

5 октября скончалась известная актриса Анна Вяземски

Французская актриса, происходившая из русского княжеского рода, Анна Вяземски умерла на 71-м году жизни. Причиной смерти писательницы послужило онкологическое заболевание.

Отец писательницы Иван Вяземский приходился внуком князю Леониду Вяземскому. Мать актрисы Клер Мориак- дочь лауреата Нобелевской премии по литературе Франсуа Мориака. Бывшим супругом Анны Вяземской – кинорежиссер Жан-Люк Годар.

Первой работой актрисы стала роль в фильме Роберта Брессона «Наудачу, Бальтазар». Также она снялась в фильмах Марко Феррери, Пьера Паоло Пазолини, Жан-Люка Гадара. В русском переводе есть только один ее роман «Горстка людей».

Фото: кадр из кинофиьма "Свинарник"