Уильям Инглиш умер в 91 год от дыхательной недостаточности.

Умер создатель компьютерной мыши. Об этом сообщили журналисты из "Би-би-си". Они объяснили, что на 92-ом году жизни скончался Уильям Инглиш. Американский инженер погиб из-за дыхательной недостаточности.

В 1964 году Инглиш работал вместе с Дугласом Энгельбартом. Вместе они разработали прообраз компьютерной мыши. Устройство предназначалось для перемещения изображений на экране по горизонтали и вертикали. Оно выглядело как брусок с одной кнопкой и двумя колесиками. Мышь презентовали в 1968 году в Сан-Франциско. Интеллектуальные права достались работодателям Инглиша и Энгельбарта.

С 1971 года Инглиш перешел на работу в научно-исследовательский центр Xerox PARC. Там он заменил два колесика на мыши на один шарик. Эта модель устройства была актуальна до 1990-ых годов.

Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм.

Фото: Википедия

Видео: Youtube/Computer History Museum