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Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья
Сегодня, 10:12
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nastya960

Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

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Заседание ЗакСа началось с минуты молчания.

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 17 июня открыл заседание парламента минутой молчания в память о заслуженном деятеле науки РФ, профессоре СПбГУ, депутате ЗакСа Санкт-Петербурга 1-4 созывов Ватаняре Ягья.

Сегодня наш парламент и весь Санкт-Петербург понес тяжелейшую утрату. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству, нашей любимой России.

Вячеслав Макаров

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: вячеслав макаров, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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