Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 17 июня открыл заседание парламента минутой молчания в память о заслуженном деятеле науки РФ, профессоре СПбГУ, депутате ЗакСа Санкт-Петербурга 1-4 созывов Ватаняре Ягья.
Сегодня наш парламент и весь Санкт-Петербург понес тяжелейшую утрату. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству, нашей любимой России.
Вячеслав Макаров
Фото: ru.wikipedia.org
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