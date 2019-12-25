Умер петербургский политик и ученый Ватаняр Ягья

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 17 июня открыл заседание парламента минутой молчания в память о заслуженном деятеле науки РФ, профессоре СПбГУ, депутате ЗакСа Санкт-Петербурга 1-4 созывов Ватаняре Ягья.

Сегодня наш парламент и весь Санкт-Петербург понес тяжелейшую утрату. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству, нашей любимой России.

Вячеслав Макаров