Главный тренер сборной России по женской борьбе умер от коронавируса

Ему было 67 лет.

Сегодня, 13 марта в Махачкале скончался главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В заявлении сообщается, что последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщил президент Федерации Михаил Мамиашвили в интервью агентству "РИА Новости", причиной смерти тренера стал коронавирус.

Федерация, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свое искренние соболезнование родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах. Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

Напоминим, Магомед Алиомаров возглавил сборную России по женской борьбе в феврале 2019 года. Под его руководством национальная команда заняла второе общекомандное место на чемпионате мира в Нур-Султане. На прошедшем в феврале 2020 года чемпионате Европы в Риме сборная России стала лидером зачета среди женщин.

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Фото: wrestcrimea.ru/