От коронавируса скончался член президиума РАН Евгений Микрин

Ученому было 64 года.

В московской больнице в Коммунарке в возрасте 64 лет скончался член президиума РАН, генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин. Причиной смерти ученого стал коронавирус. Об этом пишет ТАСС.

Микрин ушел из жизни в ночь на вторник, 5 мая. В Академии наук заявили о большой потере. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что они потеряли ключевого ученого, отвечающего за связь фундаментальной науки с практическим космосом.

О заболевании Микрина коронавирусом стало известно в середине апреля. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его.

Евгений Микрин занял должность генерального конструктора пилотируемых программ РФ в 2015 году. Кроме того, он был председателем научно-технического совета (НТС) РКК "Энергия", членом президиума НТС "Роскосмоса".

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Видео: Youtube/Ilya Shpagin