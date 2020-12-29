Представителю известной финансовой династии было 57 лет.

Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд. Об этом рассказали журналисты местного информационного агентства Agence France-Presse. В СМИ сослались на семью барона. Родственники погибшего уточнили, что барону было 57 лет. Он находился в Швейцарии в момент смерти, в собственном поместье. Причиной гибели французского банкира стал сердечный приступ. Трагедия произошла 15 января.

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Напомним, что Бенджамин Де Ротшильд родился в 1963 году в городе Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда. Он являлся представителем финансовой династии Ротшильдов. С 1997 года мужчина занимал пост главы совета директоров компании Edmond de Rothschild Holding. Она специализируется на предоставлении банковских услуг и управлении активами клиентов. Стоимость активов предприятия оценивается в 160 млрд евро.

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