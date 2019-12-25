Умер бывший хореограф Евгения Плющенко Давид Авдыш

Причиной смерти стало заболевание.

Бывший хореограф двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Давид Авдыш умер на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Причиной смерти стало заболевание, какое именно, не уточняется.

Давид Авдыш являлся художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, тренером-хореографом сборной Северной столицы по фигурному катанию.

Ранее у Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился второй сын.

Фото: ФФККР