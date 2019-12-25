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Умер бывший хореограф Евгения Плющенко Давид Авдыш
Сегодня, 10:56
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nastya960

Умер бывший хореограф Евгения Плющенко Давид Авдыш

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Причиной смерти стало заболевание.

Бывший хореограф двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Давид Авдыш умер на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Причиной смерти стало заболевание, какое именно, не уточняется.

Давид Авдыш являлся художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла, тренером-хореографом сборной Северной столицы по фигурному катанию. 

Ранее у Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился второй сын.

Фото: ФФККР

Теги: давид авдыш, евгений плющенко, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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