Улицу Восстания осветили светодиодные фонари

На существующих опорах фонарей закрепили 205 новых энергосберегающих источников света.

На улице Восстания натриевые лампы заменили на светодиодные. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

На существующих опорах фонарей закрепили 205 новых энергосберегающих источников света. Чтобы свет не попадал в окна зданий, в светильниках предусмотрены специальные козырьки. Контрастным светом обозначены 19 нерегулируемых пешеходных переходов.

Еще несколько лет назад улица Восстания освещалась светильниками на растяжках. Благодаря участию "Газпрома" с 2015 года вместо подвесной сети улицу Восстания украшают стилизованные чугунные опоры и фонари.

Ранее светодиодные светильники были установлены на Митрофаньевском путепроводе. На сегодняшний день 42% фонарей в Петербурге являются светодиодными.

Фото: Смольный