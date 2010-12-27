Улицу Рубинштейна не сделают пешеходной из-за возможных пробок

Зато с нее выселят большие летние кафе.

В Петербурге не получится полностью превратить улицу Рубинштейна в пешеходную. Власти опасаюатся, что из-за этого в городе возникнет сложная дорожная ситуация, а жители почти половины домов останутся без места для парковки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Чиновники подчеркнули, что улица Рубинштейна является дорогой общего пользования. По этой причине на ней нельзя делать почти ничего, в том числе и ограничивать движение. Та же судьба постигла предложение убрать с улицы разделяющие бордюры.

Единственное, чем можно помочь местным жителям – устранить с улицы большие летние кафе. Соответствующие заявки уже отправили в Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ). Также на Рубинштейна могут построить платные парковки.

Напомним, что петербургские градозащитники планировали превратить улицу Рубинштейна в пешеходную зону, чтобы проезд автомобилей не нарушал покой местных жителей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге рассмотрят причисление парка Малиновка к зеленым зонам.

Фото: Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург/ ВК