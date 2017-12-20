Улицу Маршала Новикова затопило холодной водой из прорванной трубы

В Приморском районе "фонтан" с холодной водой затопил улицу Маршала Новикова.

На улице Маршала Новикова прорвало трубу с холодной водой. Затопление дороги произошло от проспекта Испытателей до проспекта Королева. Сообщается, что на место оперативно прибыли коммунальные службы и перекрыли “фонтан”. Рабочим пришлось некоторое время заниматься поисками проблемного участка, с которого началось “наводнение”. В течение четырех часов из трубы вышла вся вода. После этого сотрудники начали очищать сливы.

Инцидент произошел около дома номер один. Известно, что на место аварии приезжала машина пожарных.