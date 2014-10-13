Улицы Есенина и Сикейроса отремонтируют в этом году

В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют порядка 80 км дорог.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе Смольного рассказали, что в этом году в Петербурге отремонтируют около 80 км дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В список попали улицы Есенина (самая протяженная в Выборгском районе) и улица Сикейроса.

Рабочие восстановят асфальт на проезжей части, приведут в порядок тротуары и бордюрный камень. Напомним, на данных улицах располагаются важные социальные объекты: Городской консультативно-диагностический центр № 1, Городская многопрофильная больница №2, а также Больница Святого Георгия, Отделение гемодиализа и Городская туберкулезная больница №2.

Подрядчик обещает, что после ремонта добираться до этих объектов станет удобнее.

Фото: Piter.tv