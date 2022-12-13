Улица Крыленко вблизи станции метро "Улица Дыбенко" стала светлее в 1,5 раза

Дополнительные источники света размещены вдоль тротуара.

В Невском районе Петербурга проведена реконструкция наружного освещения на улице Крыленко. Специалисты установили 174 светодиодных светильника на 127 металлических опорах, а также проложили новые сети.

Дополнительные источники света размещены вдоль тротуара. Современные светодиодные светильники позволили достичь существенной экономии электроэнергии по сравнению с натриевыми лампами.

Впервые электрическое освещение на объекте появилось в 1971 году, в 1994 году выполнялась модернизация сетей, опор и светильников. Устаревшее оборудование требовало замены.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению