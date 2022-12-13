Ульф Кристерссон: Финляндия войдет в НАТО раньше Швеции

Премьер-министр страны выступил на конференции Умеренной коалиционной партии Швеции.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон признал, что Финляндия войдет в состав НАТО раньше Швеции. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе своего выступления на конференции Умеренной коалиционной партии.

Сейчас все говорит о том, что Финляндия войдет раньше Швеции. Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции

Напомним, что Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический военный альянс, её ратификацию до сих пор не провели до сих пор лишь две страны блока из 30. Речь идет о Венгрии и Турции. Власти Будапешта и Анкары отметили, что на текущий момент готовы решить вопрос с ратификацией заявки Хельсинки, но не Стокгольма. Ранее турецкой парламентской комиссии по внешнеполитическим вопросам от Народно-республиканской партии (СНР) Утку Чакырёзер объявил прессе, что протокол о членстве Финляндии в НАТО будет изучен Генассамблеей Великого национального собрания (местного законодательного органа страны) на следующей неделе.

НАТО ожидает, что Финляндия станет членом альянса до выборов в парламент Турции.

Фото и видео: YouTube / Moderaterna